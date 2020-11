Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Politano e Boga titolari

Le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo: Politano al posto di Insigne, confermato Bakayoko, Zielinski in panchina. De Zerbi con Boga e Muldur alto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-SASSUOLO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Muldur, Traorè, Boga; Raspadori.

Due squadre che scoppiano di salute. Il 'San Paolo' si accende per - , incrocio ad altissima quota.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Gattuso rilancia Di Lorenzo, Manolas, Fabian, Mertens, Lozano e Osimhen, partiti in panchina in , mentre conferma Bakayoko lasciando nuovamente in panchina Zielinski.

De Zerbi alza Muldur sulla linea dei trequartisti insieme a Traorè e Boga a supporto di Raspadori, il terzino lo fa Ayhan, in retroguardia l'ex Chiriches.