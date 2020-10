Napoli-Sassuolo, Caputo e Berardi non convocati da De Zerbi

Roberto De Zerbi dovrà rinunciare a due pezzi da novanta come Caputo e Berardi. Out anche Djuricic. Ci sarà un attacco inedito contro il Napoli.

Il si prepara domani ad affrontare il , una delle squadre più in forma del momento. La squadra neroverde, seppur in ottima condizione fisica e ai vertici della classifica, affronta la trasferta del San Paolo con due tegole.

Nella lista dei convocati di Roberto De Zerbi non ci sono infatti Francesco Caputo e Domenico Berardi, le due stelle del Sassuolo. Caputo, in particolare, sembra aver un problema fisico che non è riuscito a smaltire.

De Zerbi dovrà fare di necessità virtù e cercare di schierare la migliore formazione possibile, se è vero che dalla lista dei convocati manca anche Filip Djuricic. In attacco dovrebbe toccare a Maxime Lopez, Boga e Raspadori, favorito su Defrel: quest'ultimo è stato convocato ma non è ancora al meglio, come Boga.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

La possibile formazione del Sassuolo contro il Napoli:

Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Lopez, H. Traoré, Boga; Raspadori.