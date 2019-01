Napoli-Sassuolo 2-0: Milik e Fabian Ruiz, azzurri ai quarti

Il Napoli di Ancelotti supera il Sassuolo in Coppa Italia e stacca il pass per i quarti, dove affronterà il Milan: decisivi Milik e Fabian Ruiz.

Un Napolisfrontato e a tratti divertente supera 2-0 un buon Sassuoloe accede ai quarti di Coppa Italia, dove sfiderà il Milan in gara secca a San Siro. Decisivi Arkadiusz Milik, in stato di grazia, nonchè un Fabian Ruiz ormai certezza. Per i neroverdi, nonostante l'uscita di scena dal torneo, una prestazione senza acuti ma tutto sommato positiva.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ancelotti propone Ospina in porta, Fabian Ruiz in mediana vicino Diawara e sposta Insigne largo a sinistra con Ounas al fianco di Milik. Titolare anche Koulibaly, squalificato in campionato come il numero 24 azzurro. De Zerbi opta per Boateng centravanti e Locatelli mezzala.

Ounas è il più vivace dei 22 in avvio e prova a scombinare i piani difensivi del Sassuolo, ma la prima ghiotta chance capita a Berardi che non sfrutta a dovere un erroraccio in disimpegno di Hysaj consegnando il pallone ad Ospina. Callejon spara addosso a Pegolo su assist di Fabian Ruiz, poi il Napoli la sblocca grazie ad un Milik impeccabile in zona goal. Insigne e Berardi provano ad accendersi senza grossi risultati, ma l'attaccante azzurro poco dopo la mezz'ora sfiora il raddoppio con un tiro a fil di palo dalla distanza. Il Sassuolo trova il pari con Locatelli, ma Chiffi dopo consulto VAR annulla per fuorigioco. L'ultimo squillo è targato Berardi con un sinistro alto di poco.

La ripresa si apre col solito Ounas indiavolato e una retroguardia neroverde che rischia la 'frittata' con disimpegni avventurosi, Insigne gira alto da dentro l'area, poi a provarci è Milik che però 'telefona' a Pegolo con un rasoterra debole e centrale. De Zerbi getta nella mischia Babacar e Boga, Ancelotti Allan per Ounas, Sensi calcia da fuori impegnando Ospina.

Il Napoli continua a macinare gioco e con Fabian Ruiz trova il goal del raddoppio su assist di Milik, Insigne vuole partecipare alla festa ma la sua punizione trova solo l'esterno della rete. Boga prova a suonare la carica ma il suo tentativo è fuori misura, nel finale Berardi e Locatelli vanno vicini ad accorciare le distanze ma il punteggio non cambia. Al 90', il giovane Gaetano fa il proprio debutto in maglia azzurra. Napoli ai quarti, Sassuolo eliminato.

I GOAL

15' MILIK 1-0

Scambio sulla sinistra Ounas-Insigne, il numero 24 mette in mezzo un pallone che Pegolo sfiora in tuffo e arriva addosso a Milik che insacca a porta vuota.

74' FABIAN RUIZ 2-0

Milik recupera un cross lungo di Insigne e accomoda la sfera allo spagnolo che accorre e col sinitro fulmina Pegolo.

IL TABELLINO

NAPOLI-SASSUOLO 2-0

MARCATORI: 15' Milik, 74' Fabian Ruiz

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (82' Younes), Fabian Ruiz, Diawara, Insigne; Ounas (71' Allan), Milik (90' Gaetano). All. Ancelotti.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio (82' Dell'Orco); Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Boateng (69' Boga), Djuricic (69' Babacar). All. De Zerbi.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Maksimovic (N), Berardi (S), Magnani (S), Locatelli (S), Peluso (S), Ounas (N), Mario Rui (N)

Espulsi: nessuno