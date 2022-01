Napoli-Salernitana si gioca? Situazione, positivi e regolamento

Napoli-Salernitana è una delle partite in dubbio in questo weekend della 23ª giornata di Serie A a causa dei diversi casi di Covid nelle file della squadra di Stefano Colantuono.

REGOLAMENTO SERIE A: CON QUANTI POSITIVI NON SI GIOCA NAPOLI-SALERNITANA?

Secondo il regolamento della Lega Serie A, una squadra può chiedere il rinvio di una partita se ha in squadra almeno 9 giocatori positivi sui 25 facenti parte della lista depositata in Lega.

QUANTI POSITIVI HA LA SALERNITANA?

In questo momento la partita tra Napoli e Salernitana si giocherebbe. Il club campano ha comunicato nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio che il giro di tamponi ha rivelato un altro positivo, ma che due giocatori si sono negativizzati. In totale in questo momento la Salernitana ha quindi 8 giocatori positivi.

NAPOLI-SALERNITANA SI GIOCA?

In questo momento, secondo il regolamento della Lega, Napoli-Salernitana si dovrebbe regolarmente disputare.