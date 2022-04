Il Napoli vuole ritrovarsi: da martedì in ritiro permanente

Il Napoli punta a ritrovarsi per affrontare al meglio il finale di stagione che da protagonista lo sta vedendo diventare comparsa.

Detto addio al sogno scudetto in seguito a un solo punto raccolto nelle ultime tre gare contro Fiorentina, Roma ed Empoli, gli azzurri hanno deciso di andare in ritiro permanente.

A comunicare la decisione è stato lo stesso club azzurro con un post pubblicato sul profilo ufficiale di Twitter della società.

"La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente".

La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente. pic.twitter.com/3cWMm7TUsJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 24, 2022

In piena corsa per lo Scudetto fino a poche settimane fa, il club guidato da Luciano Spalletti pare aver detto addio a ogni speranza iridata dopo la sconfitta subita clamorosamente in rimonta al Castellani contro l'Empoli.