Napoli-Rijeka 2-0: Gli azzurri vincono nel nome di Maradona

La rete di Politano nella prima frazione e quella di Lozano nella seconda hanno permesso al Napoli di prendersi la testa solitaria del girone.

Doveva essere la gara per Maradona, è di fatto lo è stata. Più tutto attorno, con i giocatori ad indossare la maglia numero 10 prima del fischio d'inizio e i tifosi a ricordarlo fuori dallo stadio. Sul terreno di gioco, in un'atmosferta attua a ricordare il Pibe, il è riuscito a dedicargli la vittoria per 2-0 contro il Rijeka .

Una gara che gli azzurri non hanno dominato, rischiando più volte di subire il goal dalla squadra croata, decisa a compiere l'impresa. Gattuso ha schierato il Napoli 2 per la quarta giornata di , riuscendo comunque a tenere al San Paolo (prossimamente stadio Maradona) i tre punti.

A trovare il vantaggio è però il Napoli, al minuto 41: Zielinski, non proprio a suo agio come trequartista, riesce a mettere in mezzo per Politano, che sotto porta trova il tocco di Anastasio (giocatore campano in prestito dal Monza) e l'abbraccio dei compagni per 1-0 dei suoi. Il Rijeka è comunque in partita, Meret è costretto a respingere su Loncar prima de duplice fischio.

La ripresa si apre senza cambi, con un Rijeka sul terreno di gioco meno deciso a trovare la rete rispetto all'ultima parte dei primi 45'. Il Napoli aspetta il momento giusto per colpire e chiudere la partita, senza però riuscirci con il destro di Demme, vicino al goal anche nella prima frazione.

Senza squilli, il Napoli amministra la gara, mentre il Rijeka perde foga, anche in virtù di una formazione pesantemente colpita dal coronavirus e con pochi effettivi di pregio in panchina per far rifiatare i titolari. Petagna va vicino al raddoppio con un mancino al volo, alto da buona posizione: è l'unica scintilla nella seconda parte della ripresa, almeno fino alla rete di Lozano.

Gattuso cambia l'attacco inserendo Insigne, Mertens e lo stesso Lozano, con il Chucky abile a scattare sul filo del fuorigioco, ricevendo l'assist del proprio capitano e battendo Nevistic con un preciso destro.

Il match scivola via fino al 90', portato via da un'atmosfera surreale in cui tutti più che al successo in sè, hanno pensato alla vittoria da dedicare a Maradona. Detto, fatto.

IL TABELLINO

NAPOLI-RIJEKA 2-0

MARCATORI: 41' Politano, 75' Lozano

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme (69' Lobotka), Bakayoko; Politano (66' Lozano), Zielinski (64' Insigne), Elmas (70' Mertens); Petagna (81' Fabian Ruiz).

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio (80' Braut); Muric (78' Yateke), Cerin (87' Hodza), Loncar, Stefulj; Andrijasevic (87' Frigan).

Arbitro: Ozkahya

Ammoniti: Anastasio

Espulsi: -