Napoli, il procuratore di Hamsik annuncia: "Tornerà con l'Atalanta"

Il procuratore di Hamsik, Juri Venglos conferma la sua presenza al San Paolo per Napoli-Atalanta: "Sarà un bellissimo momento per Marek e i tifosi".

La ritorno al 'San Paolo' di Marek Hamsik arriva direttamente dal suo procuratore Juri Venglos che ha confermato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' la presenza dell'ex capitano azzurro in occasione del big match fra e . 'Marekiaro' potrà riabbracciare così i suoi tifosi.

"Sarà sicuramente un bellissimo momento per Marek che ha scritto la storia del Napoli e per tutti i tifosi che rivedranno l'ex capitano azzurro. Hamsik sarà a Castel Volturno per qualche giorno. Non sono sicuro che il Napoli abbia organizzato qualcosa ma spero che la società stia preparando qualche sorpresa".

Venglos non ha la certezza di una possibile sopresa organizzata dalla società per Hamsik e per tutti i giocatori azzurri, che sarebbero molto felici di rivedere il loro ex capitano. Marek, nonostante la lontananza fisica, non ha mai abbandonato Napoli ed il Napoli: sui social ha sempre espresso la sua vicinanza al club, seguendo ogni partita come un vero tifoso.

Hamsik sta seguendo, in particolare, anche la scalata alla classifica dei marcatori azzurri all-time di Dries Mertens che, dopo aver superato Maradona, ora si trova a soli 5 goal dal record che appartiene proprio allo slovacco. Anche su questo tema si è espresso il suo procuratore.