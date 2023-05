Napoli Campione d'Italia, ma la Primavera retrocede: 16esimo posto in classifica

La formazione di Frustalupi non è riuscita ad evitare la retrocessione: niente playout, distanza con l'Atalanta troppo elevata.

La stagione del Napoli 2022/2023 è stata senza dubbio trionfale, vista la vittoria dello Scudetto attesa tre decenni, ma anche la prima qualificazione ai quarti di Champions League. Se la prima squadra ha conquistato il titolo, la Primavera deve però fare i conti con la retrocessione.

La squadra di Frustalupi ha infatti chiuso il Campionato Primavera al 16esimo posto, retrocedendo nel Primavera 2 al pari di Udinese e Cesena.

Annata dura per gli azzurrini, che giocheranno in seconda serie nel 2023/2024. L'utlima sfida della stagione, contro l'Inter, ha portato alla 18esima sconfitta.

"Forza ragazzi, torneremo presto" ha scritto il Napoli sui propri canali social dopo la partita contro i nerazzurri, che sono rimasti fuori dalla corsa al titolo.

Settimo posto per l'Inter Campione in carica, mentre Roma e Juventus giocheranno la fase finale al pari di Torino, Lecce, Fiorentina e Sassuolo.

La sconfitta contro l'Inter non ha portato alla disputa dei playout, vista la larga vittoria dell'Atalanta - salva - contro l'Udinese: in questo modo la distanza tra terzultimo e quartultimo posto è passata da 7 a 10 punti, annullando così come da regolamento l'incontro per decidere la retrocessa in seconda serie.