Il Napoli pensa a Prati: sondaggio con la SPAL per il centrocampista

C'è anche il Napoli su Matteo Prati, seguito da Sassuolo, Torino e Cagliari: la SPAL chiede 10 milioni.

Ancora nessun acquisto per il Napoli, che valuta le mosse da compiere dopo l'addio del d.s. Cristiano Giuntoli: qualcosa dovrebbe muoversi a centrocampo, reparto in cui potrebbero registrarsi le novità principali.

Secondo quanto appreso da GOAL, uno dei nomi nel mirino del club azzurro è Matteo Prati: gioiello in forza alla SPAL, recentemente è stato impegnato ai Mondiali Under 20 con l'Italia, realizzando anche una rete nel match d'esordio contro il Brasile.

Il Napoli ha effettuato un primo sondaggio con la SPAL che, dal canto suo, chiede 10 milioni per lasciar partire il promettente classe 2003.

Cifra che, finora, le altre pretendenti non hanno raggiunto: Sassuolo, Torino e Cagliari mettono sul piatto 6 milioni e, da ora in poi, dovranno guardarsi le spalle da un probabile affondo del Napoli per uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio.