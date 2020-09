Napoli-Pescara vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Pescara si affrontano in amichevole al San Paolo: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

NAPOLI-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 11 settembre 2020

11 settembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Il Napoli continua la serie di amichevoli che sta disputando per preparsi alla prossima stagione. Per la squadra di Gattuso si tratta del quarto test pre-campionato di questa estate. Dopo aver giocato contro Castel di Sangro, Aquila e Teramo, arriva una partita più complicata per i partenopei: contro il Pescara.

La formazione di Massimo Oddo si è salvata in extremis ed ha mantenuto la Serie B (con in panchina Sottil) anche per la prossima stagione. Per il Napoli sarà un buon test per preparare al meglio l'inizio della , che vedrà impegnato Gattuso contro il di Liverani.

In queste partite amichevoli, il Napoli aveva battuto 10-0 il Castel di Sangro, 11-0 l'Aquila e 4-0 il Teramo, con una tripletta di Osimhen che è già diventato l'idolo del tifosi.

In questo articolo trovate tutto quello che c'è da sapere su Napoli-Pescara: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-PESCARA

L'amichevole tra Napoli e Pescara si giocherà venerdì 11 settembre alle ore 18. Lo scenario sarà quello dello stadio di casa del Napoli, ovvero lo stadio San Paolo.

La partita amichevole tra Napoli e Pescara sarà visibile in esclusiva su Sky Sport 1 (canale 251 del satellite e 482 del digitale terrestre) in modalità pay-per-view. Infatti per poter assistere al match sarà necessario acquistare l’evento su Sky Primafila al costo di 5.99 €.

La partita quindi non sarà disponibile in , né su SkyGo, né su NowTv.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Gaetano; Lozano, Osimhen, Younes.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo; Crecco, Busellato, Memushaj; Galano, Ceter, Di Grazia.