Napoli-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Parma si affrontano nella ventesima giornata di Serie A, la prima di ritorno: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

NAPOLI-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Parma

• Data: domenica 31 gennaio 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport

• Streaming: Sky Go, Now TV

Il Napoli, dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, torna a pensare al campionato: nella ventesima giornata di Serie A, la prima 'post' giro di boa, gli azzurri sfidano un Parma con l'acqua alla gola e in fondo alla classifica.

La squadra di Gennaro Gattuso, coi ko in Supercoppa e la sconfitta rimediata in rimonta sul campo del Verona, ha certificato rendimento altalenante e limiti che stanno impedendo a Insigne e soci di sferrare l'assalto alla vetta.

Il Parma, di contro, dopo ritorno in panchina di D'Aversa sta tentando di regalare rinforzi nel mercato di gennaio al tecnico che ha sostituito Liverani e ha l'obbligo di iniziare a macinare punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Tutto su Napoli-Parma: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO NAPOLI-PARMA

Napoli-Parma si gioca domenica 31 gennaio 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio previsto alle ore 18:00.

La partita tra Napoli e Parma è un'esclusiva Sky, detentrice dei diritti di sette partite su dieci per ogni giornata di Serie A: diretta tv su Sky Sport Serie A (canale numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Napoli-Parma sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio offerto agli abbonati Sky, scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.

In alternativa, la gara andrà in onda anche su Now TV: occorrerà accedere al sito, registrarsi e acquistare uno dei pacchetti disponibili seguendo le istruzioni del portale.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Parma sarà possibile seguirla anche su Goal, attraverso la nostra diretta testuale: il prepartita, le formazioni delle due squadre e il racconto delle azioni salienti del match.

Pali del Napoli ad Ospina, con Di Lorenzo (più di Hysaj), Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa. Gattuso verso il 4-2-3-1, con Demme-Bakayoko in mediana e Petagna dal 1' in attacco (Mertens e Osimhen sono ancora a caccia della miglior forma) sostenuto dal solito trio Lozano-Zielinski-Insigne.

L'articolo prosegue qui sotto

Parma coi partenopei doc Sepe e Giuseppe Pezzella tra porta e corsia sinistra difensiva, Conti a destra, Iacoponi-Gagliolo coppia centrale (Bruno Alves ancora out). Dubbio Brugman-Hernani in regia, l'ex Grassi e Kurtic mezzali, in avanti Kucka con Cornelius e Gervinho.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.