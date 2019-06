Il Napoli paga il riscatto di Ospina: versati 4 milioni all'Arsenal

David Ospina diventa al 100% un giocatore del Napoli: i partenopei hanno esercitato il diritto di riscatto, pagando 4 milioni all'Arsenal.

Il parte da alcuni dubbi, ma anche tante certezze nella prossima stagione, a partire dalla porta. Non solo la sicurezza di Alex Meret, tra i migliori della stagione, ma anche di David Ospina.

Come riporta infatti 'Sky Sport', il portiere colombiano rimarrà in azzurro. Il Napoli ha esercitato il diritto di riscatto e pagato all' i 4 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Mancherebbe soltanto l'ufficialità, in arrivo nei prossimi giorni.

Ospina è stato il portiere titolare del Napoli nella prima parte di stagione, quando Meret era alle prese con il recupero dalla frattura alla mano rimediata la scorsa estate.

Con il rientro del giovane portiere scuola , è scivolato a fare il secondo e ha trovato saltuariamente spazio. Ricoprirà il ruolo di vice anche per la prossima stagione.

In azzurro l'ex e Atletico Nacional ha giocato 24 partite, subendo 25 goal e tenendo la porta inviolata in 8 occasioni.