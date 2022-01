Il Napoli chiude per Tuanzebe: accordo raggiunto con il Manchester United

Il Napoli alla ricerca di un difensore da consegnare a Luciano Spalletti: diversi i profili sondati nelle scorse giornate, ma con l'avvio della sessione invernale di calciomercato potrebbero gli azzurri hanno di fatto chiuso per il tassello che andrà a completare il pacchetto arretrato.

Un profilo che piace al club azzurro è quello di Axel Tuanzebe, classe '97 di proprietà del Manchester United, ma attualmente in prestito all'Aston Villa.

L'articolo prosegue qui sotto

Il club partenopeo, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ha definito l'accordo con i Red Devils sulla base di un prestito secco e oneroso per una cifra di 500.000 euro.

In questa stagione, per lui, 11 presenze tra Premier League e Carabao Cup, ma soprattutto poca continuità: per questo motivo il Napoli ha deciso di affondare il colpo per regalare a Spaletti una soluzione in più vista le fresca cessione di Manolas e la temporanea assenza di Koulibaly, impegnato in Coppa d'Africa.