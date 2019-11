Napoli, ecco le multe: Allan furibondo, domani l’incontro con De Laurentiis

Sono state recapitate ai giocatori del Napoli le richieste di risarcimento decise da De Laurentiis. Allan ed Insigne i più stangati.

Muro contro muro doveva essere e muro contro è stato. Nella giornata di mercoledì, prima dunque dell’inizio dell’importantissima sfida di con il , sono state recapitate ai giocatori del le richieste di multa avanzate dal presidente De Laurentiis.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tutti e 24 gli elementi della rosa, ad eccezione di Malcuit che era infortunato e quindi non ha potuto partecipare all’ormai famoso ammutinamento della sera del 5 novembre, hanno ricevuto le raccomandate inviate dallo studio dell’avvocato Mattia Grassani, il legale che cura gli interessi del club partenopeo.

I giocatori hanno appreso la cosa nel ritiro a Liverpool e quest’ulteriore capitolo di una vicenda che ha già lasciato dietro di se non poche scorie, non ha certamente contribuito a rasserenare l’ambiente. Tra il più arrabbiati Allan, al quale è stata notificata una multa pari al 50% lordo del suo stipendio mensile. Qualora la multa fosse confermata, il centrocampista brasiliano, che è stato evidentemente individuato come uno dei capi della rivolta, sarà chiamato a dover rinunciare a qualcosa come 250mila euro.

L’unico giocatore a ricevere personalmente la raccomandata è stato Lorenzo Insigne che, a casa poiché fermato da un infortunio ad un braccio, dovrà eventualmente rinunciare a 350mila euro (anche per lui multa del 50% lordo dello stipendio mensile).

Alla vigilia della gara di Liverpool, Giuntoli, che sta avendo un ruolo di mediazione, De Laurentiis e l’amministratore delegato Chiavelli, hanno avuto un summit all’interno del quale si è discusso della possibilità di un incontro con i giocatori. Con ogni probabilità una riunione alla quale prenderà parte la rosa, insieme a Carlo Ancelotti e la dirigenza, sarà organizzata per la giornata di venerdì a Castel Volturno.

L’obiettivo è quello di riportare un po’ di serenità, ma resta il fatto che a De Laurentiis non è andato giù l’affronto subito. Di fatto le cose non cambieranno nella sostanza, visto che il presidente partenopeo ha già deciso che a giugno sarà rivoluzione e che anche alcuni big saranno chiamati a lasciare il Napoli.