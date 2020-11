Napoli-Milan, le pagelle: Theo imprendibile, Ibrahimovic dominante

Il terzino fa il vuoto a sinistra, lo svedese non sbaglia un colpo. Bene anche Kjaer. Nel Napoli deludono Koulibaly e Bakayoko, espulso.

Le pagelle di -

IBRAHIMOVIC 8 - Tira in porta tre volte: in due casi finisce a tabellino, il terzo goal glielo toglie una posizione di fuorigioco in partenza. Imbattibile nei duelli aerei. Immortale.

THEO HERNANDEZ 7.5 - Stantuffo inesauribile. La dolcezza con cui serve a Ibra l'1-0 è direttamente proporzionale alla forza con cui resiste a Bakayoko nel contrasto che costa il rosso all'ex di serata.

KJAER 6.5 - Dopo pochi minuti accusa problemi muscolari, ma stringe i denti. Ed è una grande fortuna per la difesa del Milan. Letture puntuali e precise.

Altre squadre

POLITANO 6.5 - Il più attivo tra i giocatori del Napoli: la sua posizione in continuo movimento alle spalle del centrocampo crea più di un problema a Kessié e Bennacer.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

KOULIBALY 5 - Si fa scavalcare troppo facilmente da Ibrahimovic e subisce la sua fisicità per tutta la partita.

BAKAYOKO 5 - Il primo cartellino giallo è sfortuna, il secondo, con l'inerzia dalla parte degli azzurri, è ingenuità. E costa al Napoli la possibilità di rimontare in parità numerica.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 5, Manolas 5.5, Koulibaly 5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 5.5 (90' Elmas s.v.), Bakayoko 5; Lozano 5 (56' Zielinski 6), Politano 6.5 (69' Petagna 5.5), Insigne 5.5; Mertens 6.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6.5; Calabria 6, Kjaer 6.5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 7.5; Kessié 6.5, Bennacer 6; Saelemaekers 6 (73' Castillejo 6), Calhanoglu 6.5 (87' Krunic s.v.), Rebic 6.5 (74' Hauge 6.5); Ibrahimovic 8 (79' Colombo s.v.).