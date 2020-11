Napoli-Milan, Mido boccia Manolas: "E' un disastro"

L’ex attaccante della Roma, Mido, attraverso Twitter ha commentato la prova di Manolas nel corso di Napoli-Milan: “E’ un disastro”.

Il Milan supera di slancio anche l’ostacolo e, imponendosi per 3-1 al San Paolo, fa suoi quei tre punti che gli consentono di riprendersi la vetta solitaria della classifica del campionato di .

Mattatore assoluto della serata è stato Zlatan Ibrahimovic che, prima di dover lasciare il campo a causa di un problema muscolare, ha segnato le due reti che hanno lanciato i meneghini verso il successo.

Se il fuoriclasse svedese è stato il migliore in campo per distacco, altri giocatori non si sono probabilmente espressi all’altezza delle aspettative. Ne è convinto Mido che, poco prima del triplice fischio finale della gara, ha postato un Tweet con il quale ha criticato la prestazione di Manolas.

Altre squadre

L’ex attaccante egiziano della , che tra l’altro ha anche giocato al fianco di Ibrahimovic ai tempi dell’ , ha usato pochissime parole per bollare la prova del centrale del Napoli.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Manolas is a disaster #NapoliMilan — Mido (@midoahm) November 22, 2020