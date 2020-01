Napoli, Meret out: non convocato per la Lazio

Alex Meret non figura tra i convocati di Gattuso per Lazio-Napoli. Assenti anche Koulibaly e Mertens.

Settimana da dimenticare per Alex Meret, reduce da una prestazione negativa contro l' : il portiere non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per - , match della diciannovesima giornata di .

L'ex si è allenato in palestra e non è stato convocato per la trasferta dell'Olimpico al pari di Koulibaly, Ghoulam e Mertens, quest'ultimo prossimo al rientro in dal dopo essersi dedicato alle cure per smaltire l'infortunio all'adduttore.

Tra i pali della porta azzurra ci sarà David Ospina che in Serie A ha già collezionato cinque presenze in stagione (l'ultima risale all'1 dicembre, Napoli- 1-2).

In panchina sarà presente in qualità di terzo portiere il classe 2002 Antonio Pio Daniele, guardiano della Primavera partenopea con cui ha disputato tre partite del girone di Youth League.