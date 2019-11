Napoli, Manolas e Ghoulam in gruppo: Ancelotti sorride

Kostas Manolas e Faouzi Ghoulam sono tornati ad allenarsi in gruppo: buone notizie per il Napoli in vista della trasferta di San Siro col Milan.

Tornare alla vittoria per spegnere definitivamente le polemiche: il è atteso da una gara complicata a San Siro contro il , in cui dovrà dare risposte positive a dirigenza e tifosi dopo essere scivolato a -13 dalla capolista e fuori dalla zona .

Per la sfida ai rossoneri, Carlo Ancelotti potrà contare su due giocatori importanti e recuperati per la causa: Kostas Manolas e Faouzi Ghoulam, tornati ad allenarsi col resto dei compagni e a disposizione per la trasferta milanese.

Dal sito ufficiale del club azzurro si legge anche che Allan e Tonelli hanno continuato a svolgere lavoro personalizzato: la loro convocazione al momento resta in dubbio e si proverà di tutto pur di recuperarli al 100%.

In particolare il centrocampista brasiliano che finora è sceso in campo in undici occasioni: l'ultima apparizione risale al 30 ottobre, quando venne inserito nei minuti conclusivi del contestato incontro pareggiato con l' e caratterizzato da roventi polemiche per un rigore non concesso ai partenopei dall'arbitro Giacomelli.