Napoli, Manolas da forfait: "Non ci sarò contro la Spal"

Kostas Manolas, già assente a Salisburgo, non recupera neanche per la Spal e avvisa il Napoli: "Ho un'infrazione alla costola, e' molto doloroso".

Dopo aver saltato la trasferta di , Kostas Manolas è ancora alle prese con l'infortunio alle costole ed hai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' è lo stesso difensore del a dare un aggiornamento sulle sue condizioni ed annunciare il suo forfait per la partita di domenica contro la Spal.

"Oggi non mi sono allenato, ho ancora dolore. Ho un'infrazione alla costola ed e' molto doloroso. Non ci saro' contro la Spal, poi vedremo giorno dopo giorno"

Il difensore greco non era già riuscito ad essere disponibile per Ancelotti nella trionfale trasferta di Salisburgo, scatenando anche le polemiche di Fabio Capello che ha ricordato come, ai suoi tempi, Salvadore aveva giocato una partita con le costole incrinate, accusando Manolas di scarsa voglia. Ma evidentemente il dolore provato dal centrale ex è troppo e non gli permetterebbe di performare al meglio con la maglia del Napoli.

Contro gli estensi allora ci sarà di nuovo spazio per Luperto che affiancherà il candidato al Pallone d'oro Koulibaly, vista la doppia assenza per infortunio di Maksimovic e Manolas. Il difensore leccese arriva dai 90' di di mercoledì e ora si appresta a timbrare la sua quarta presenza stagionale in . Proprio sul 23enne che dovrà rimpiazzarlo ha voluto esprimere la sua fiducia Manolas.

"E' un professionista molto serio, si allena sempre forte e meritava questa occasione, ha giocato anche a ed ha fatto bene. E' un giocatore che ha futuro e può stare tranquillamente a Napoli, anche tra i titolari".

A Manolas, infine, è stata chiesta un'opinione sulle voci di mercato che vedono accostare Ibrahimovic ai partenopei ed il difensore greco si è espresso in maniera molto favorevole sul suo possibile arrivo.