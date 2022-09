Mediana azzurra sugli scudi, Osimhen e Kvaratskhelia 'croce e delizia', bene Meret. Tra i Reds malissimo Gomez e Milner, si salva solo Luis Diaz.

LE PAGELLE DI NAPOLI-LIVERPOOL

PAGELLE NAPOLI

MERET 7 - Chiuso il mercato, chiusa anche la porta: da possibile partente a ritrovata certezza, Alex si mostra attento, spettacolare negli interventi e in fiducia.

DI LORENZO 6,5 - Prestazione da capitano: lotta, corre, chiude e prende trascina i compagni.

RRAHMANI 7 - Maturazione continua quella del kosovaro: si fa notare poco perchè non sbaglia praticamente nulla, proprio come un difensore d'alta scuola.

KIM 7 - Koulibaly, a Napoli e dintorni, sembra già un ricordo sfocato: merito del coreano, che alza il muro ed annulla gli attaccanti avversari.

OLIVERA 6,5 - L'uruguagio sostituisce in extremis Mario Rui non al meglio e non tradisce: tanta spinta e letture difensive corrette. (74' MARIO RUI 6 - Vittima di problemi intestinali, entra e fornisce il proprio contributo nel finale).

ANGUISSA 8 - Monumentale Frank, verrebbe da dire: pressa dappertutto, arpiona palloni, segna. Una notte perfetta.

LOBOTKA 7 - Con baricentro basso e dinamismo manda fuori giro i dirimpettai, detta i tempi e pulisce palloni: pilastro consolidato di questo Napoli.

ZIELINSKI 8 - Sotto gli occhi di Klopp, non proprio uno qualunque e soprattutto uno che non ha mai nascosto di apprezzarlo, il polacco sfodera una prova da centrocampista di livello assoluto: due goal, un assist e tempi di giocata esemplari. Il vero Piotr, per intenderci. (74' ELMAS 6 - Dà vivacità alla manovra azzurra nell'ultimo quarto d'ora).

POLITANO 6 - Prestazione generosa: brilla poco dalla cintola in su, ma dà tutto e si sacrifica in ripiegamento. (57' LOZANO 6 - Prova a lasciare il segno senza esito, ma si rivela prezioso nella gestione del risultato).

OSIMHEN 5,5 - Un palo, un rigore procurato, un rigore sbagliato: nella serata del nigeriano c'è proprio tutto, nel bene e nel male. Esce per infortunio a fine primo tempo. (41' SIMEONE 7 - Primo goal in Champions, ciò che sognava da bambino, poi l'assist da cui nasce il 4-0 di Zielinski: che notte per il 'Cholito'!).

KVARATSKHELIA 6,5 - Il georgiano, seppur in maniera altalenante, coi suoi lampi incendia il 'Maradona': ha sulla coscienza un goal fallito a porta vuota, ma poi si riscatta offrendo a Simeone il pallone del 3-0. (57'

ZERBIN 6 - Gettato nella mischia a sorpresa da Spalletti, si impegna ed offre qualche guizzo di buon livello).

PAGELLE LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 5; Alexander-Arnold 5,5, Gomez 4 (46' Matip 5), Van Dijk 4,5, Robertson 5; Elliot 5,5 (77' Arthur 5), Fabinho 4,5, Milner 4 (62' Thiago Alcantara 5,5); Salah 5 (63' Diogo Jota 5), Firmino 5 (63' Nunez 5,5), Luis Diaz 6,5. All. Klopp.