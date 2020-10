Napoli, lieve contrattura alla coscia per Insigne

Lorenzo Insigne non sarà a disposizione di Gattuso per la sfida contro il Sassuolo, e poi i suoi tempi di recupero saranno valutati nel dettaglio.

Dopo la bella vittoria in contro la , il riceve una notizia negativa, che comunque poteva essere molto più spiacevole: Lorenzo Insigne non sarà a disposizione contro il , questo l'esito degli accertamenti dopo il suo infortunio.

"Lorenzo Insigne si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lieve contrattura alla coscia sinistra. La sua situazione verrà valutata di giorno in giorno".

Lorenzo Insigne non è nuovo a questo tipo di infortunio, visto che già si era fermato in questa stagione, circa un mese e mezzo fa. Era tornato da poco, aveva segnato contro il , e adesso è costretto di nuovo ad una pausa forzata.

Per fortuna del Napoli, in questo momento tutti i giocatori della squadra di Gattuso sono in grande forma, a partire da Politano fino ad arrivare a Lozano.

