Napoli e Lazio sulle tracce di Shaqiri: contatti con gli agenti

Xherdan Shaqiri potrebbe tornare in Serie A: Napoli e Lazio hanno preso contatto con il suo entourage. Il Liverpool lo valuta 15 milioni di sterline.

L'ottimo Euro 2020 disputato con la Svizzera ha confermato, qualora ce ne fosse bisogno, le grandi qualità di cui dispone Xherdan Shaqiri, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo breve trascorso all'Inter nella seconda parte della stagione 2014/2015.

Attualmente difende il rosso del Liverpool, anche se sembra essere arrivato il momento giusto per dirsi addio dopo tre anni e tante panchine: la suggestione di un ritorno in Serie A è tornata alla ribalta grazie all'intervista in cui lo svizzero ha ammesso di essere intrigato dall'idea di poter giocare agli ordini di Maurizio Sarri alla Lazio.

"Non ho conversazioni dirette, il mio team di consulenti si occupa di mercato. Mi informano quando ci sono club interessati: bisogna chiedere a loro. Tare da anni sta facendo un ottimo lavoro alla Lazio: se è vero che ha una grande stima nei miei confronti ne sono onorato. Seguo la Lazio da tanto tempo, è un top club. Giocare per Sarri sarebbe intrigante".

Ma, secondo quanto appreso da Goal, i biancocelesti non sono i soli iscritti alla corsa per aggiudicarsi Shaqiri: anche il Napoli - così come i capitolini - ha preso i primi contatti con l'entourage dell'attaccante per sondare il terreno e capire la disponibilità ad un trasferimento in Italia.

Nessun approccio col Liverpool, a differenza di Siviglia e Villarreal che invece hanno chiesto informazioni al club inglese in merito alla possibilità di strappare un prestito, modalità non gradita dai 'Reds' che vorrebbero una cessione a titolo definitivo.

Il Liverpool valuta Shaqiri non meno di 15 milioni di sterline (poco più di 17 milioni di euro) e per questa cifra è libero di andare via, a due anni dalla scadenza del contratto in essere che lo lega alla squadra di Klopp.