Napoli-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Juventus si sfidano nella terza giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Juventus

• Data: sabato 11 settembre 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La terza giornata di Serie A offre una supersfida: Napoli contro Juventus, un'eterna rivalità che in questo campionato dovrà indicare chi tra azzurri e bianconeri è la più attrezzata per poter dire la sua ai vertici della classifica.

Napoli reduce da due vittorie nei primi due turni: 2-0 al Venezia e 2-1 a Marassi contro il Genoa, mentre la Juve è partita col freno a mano tirato. Per la squadra di Allegri, pareggio in rimonta subito ad Udine e inatteso ko allo 'Stadium' per mano dell'Empoli (0-1).

Nella passata stagione la Juventus, col successo di Bologna all'ultima giornata, è riuscita a strappare la qualificazione Champions proprio a discapito del Napoli, che pareggiando al 'Maradona' col Verona si è ritrovato quinto dovendosi accontentare dell'approdo in Europa League.

L'ultimo confronto tra i partenopei e Madama è quello del 7 aprile scorso disputato a Torino, con successo per 2-1 della Juve. A Fuorigrotta, invece, il 13 febbraio a sorridere fu il Napoli grazie a un rigore di Insigne.

Tutto su Napoli-Juventus: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-JUVENTUS

Napoli-Juve si gioca sabato 11 settembre allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio della partita alle ore 18:00.

Il match tra Napoli e Juventus verrà trasmesso in diretta ed esclusiva da DAZN: l'incontro sarà visibile scaricando l'app di DAZN su smart tv compatibili, oppure su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora collegando il televisore a dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella di utilizzare il TIMVISION BOX.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Napoli-Juventus sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Napoli-Juve, come detto, è un'esclusiva DAZN e dunque - per tutti gli abbonati - sarà visibile in diretta streaming sul sito di DAZN mediante PC o scaricando l'app su smartphone o tablet.

Su Goal vi offriremo la possibilità di seguire Napoli-Juventus in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita.

Napoli con Ospina tra i pali, il cui rientro in extremis dagli impegni con la Colombia sopperirà all'infortunio di Meret. Difesa con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui; in mediana debutto di Anguissa visti i guai fisici di Lobotka, con Fabian Ruiz ed Elmas mezzali. In attacco riecco Osimhen, per il quale è stato accolto il ricorso contro la squalifica di 2 giornate rimediata dopo l'espulsione col Venezia, con Politano e Insigne a completare il tridente.

Nella Juve - al pari di Ospina - sulla corsia destra Cuadrado ci sarà, Chiellini-Bonucci centrali difensivi favoriti su de Ligt, Alex Sandro terzino sinistro. Danilo può piazzarsi nel ruolo di 'play', Locatelli e Rabiot interni, in avanti Kulusevski e Bernardeschi con Morata, con Chiesa non al top e Dybala probabile dalla panchina dopo gli impegni in Sudamerica, al pari di Kean.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Danilo, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. All. Allegri.