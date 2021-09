Probabili formazioni Napoli-Juventus: Osimhen sfida Morata

Tutto pronto per il big match della terza giornata di Serie A: il Napoli di Spalletti riceve la Juventus di Allegri al "Diego Armando Maradona".

Una sfida storica che negli anni ha caratterizzato alcune delle rivalità calcistiche più sentite ed emozionanti: il Napoli di Luciano Spalletti ospita la Juventus di Massimiliano Allegri nel big match della terza giornata di Serie A.

Tra gli azzurri giocherà Ospina tra i pali, che rientrerà in extremis dagli impegni con la Colombia sostituendo l'infortunato Meret, mentre la difesa dovrebbe essere quella titolare: Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

A centrocampo esordirà Anguissa, visto l'infortunio di Lobotka, con Fabian Ruiz e Elmas a completare il reparto. Nel tridente, invece, oltre a Politano e Insigne Spalletti ritrova Osimhen: in settimana è stata ridotta a un turno la squalifica rimediata dopo la sfida d'esordio contro il Venezia.

I bianconeri, invece, sono in piena emergenza: in porta andrà Szczesny, davanti a lui possibile linea a quattro con l'esclusione di De Ligt, sugli esterni De Sciglio e Luca Pellegrini. Ma non è esclusa neppure la difesa a tre. A centrocampo sicuro del posto McKennie che giocherà insieme a Locatelli e Rabiot, davanti spazio al tridente formato da Bernardeschi, Morata e Kulusevski.

Non ci sarà Federico Chiesa e non sono stati convocati i sudamericani reduci dalle lunghe trasferte con le loro Nazionali. Kean unica arma dalla panchina.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. All. Allegri.