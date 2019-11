Napoli, Insigne recuperato: è tornato ad allenarsi in gruppo

Lorenzo Insigne è tornato a lavorare insieme ai compagni dopo il problema al gomito. Allenamento in parte col gruppo per Arkadiusz Milik.

Il pareggio di 'Anfield' imposto al potrebbe segnare la rinascita del , a secco di vittorie da oltre un mese e con una profonda spaccatura tra dirigenza e calciatori da superare dopo il recapito delle multe, in risposta al famoso ammutinamento che ha avvelenato il clima attorno alla squadra.

Domenica alle ore 18 al 'San Paolo' ci sarà la sfida al di Sinisa Mihajlovic, contro cui dovrebbe esserci Lorenzo Insigne: il capitano è tornato ad allenarsi insieme ai compagni dopo aver smaltito il problema al gomito che non gli aveva permesso di prendere parte alla trasferta inglese di .

positive in arrivo anche da Arkadiusz Milik, alle prese con una sofferenza mio-tendinea all'addome ancora da smaltire completamente: il polacco, nel frattempo, ha svolto parte della seduta in gruppo continuando a seguire la tabella personalizzata.

L'obiettivo è quello, quantomeno, di strappare una convocazione per il prossimo impegno di campionato e rientrare a pieno regime per dare una mano alla squadra: è tempo di ripartire per non perdere ulteriormente terreno e recuperare quello perso, di margini d'errore non ce ne sono più.