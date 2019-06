Napoli, Insigne brilla in Nazionale: spunta il PSG, c'è lo sponsor Verratti

Raiola incontrerà De Laurentiis per decidere il futuro di Insigne, l'addio resta possibile ma il Napoli pretende 100 milioni di euro. C'è il PSG?

Al termine di una stagione tutt'altro che esaltante, Lorenzo Insigne contro la ha giocato forse la sua migliore partita in Nazionale e non solo per lo splendido goal del momentaneo 1-1.

Il capitano del infatti nel secondo tempo ha disegnato calcio sul prato dell'Allianz Stadium, tanto da 'costringere' anche il pubblico di casa ad applaudire le gesta del numero 10 azzurro.

Una bella rivincita insomma per Insigne che, dopo un buon avvio, ha vissuto una seconda parte di stagione complicata col Napoli tra qualche infortunio di troppo, i fischi del 'San Paolo' e un rapporto a corrente alternata con Ancelotti.

Ecco perchè qualche settimana fa Insigne aveva ventilato l'ipotesi di lasciare Napoli, allarme poi rientrato grazie a un incontro con il presidente De Laurentiis, Ancelotti e Mino Raiola.

Nei prossimi giorni però Raiola incontrerà a quattr'occhi De Laurentiis e secondo 'La Repubblica' non sono da escludere clamorose novità sul futuro di Insigne.

Ancelotti d'altronde non lo ritiene incedibile ma il Napoli chiede 100 milioni di euro, cifra che solo il potrebbe avvicinare specie se dovesse davvero salutare sia Neymar che Cavani.

A Parigi peraltro Insigne andrebbe a guadagnare una cifra sicuramente superire a quella che percepisce attualmente, inoltre ritroverebbe l'amico Verratti col quale il feeling è rimasto intatto dai tempi di e che sarebbe il suo principale sponsor. Il futuro di Insigne, insomma, è ancora tutto da scrivere.

La sua cessione permetterebbe al Napoli di investire pesantemente sul calciomercato da dove potrebbero arrivare James Rodriguez, Lozano e una prima punta.