Napoli, infortunio per Raspadori in allenamento: risentimento muscolare

Problema di natura muscolare per Giacomo Raspadori durante l'ultimo allenamento del Napoli: nei prossimi giorni sarà sottoposto ad esami.

Forte di un +15 in classifica sull'Inter seconda, il Napoli può approcciare con estrema serenità all'impegno della Champions League che, tra una settimana, lo vedrà protagonista sul campo dell'Eintracht a Francoforte per l'andata degli ottavi di finale.

Un appuntamento a cui rischia di non prendere parte Giacomo Raspadori: l'attaccante non è riuscito a completare l'allenamento mattutino odierno a causa di un risentimento muscolare, come reso noto dalla società partenopea con questa nota.

" Raspadori è uscito anzitempo per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni l'attaccante azzurro sarà sottoposto ad esami strumentali".

I prossimi giorni saranno decisivi per capire meglio la reale entità del problema e per conoscere l'effettiva disponibilità dell'ex Sassuolo per l'incrocio europeo, attesissimo dalla piazza che sogna l'approdo tra le migliori otto squadre d'Europa.

Raspadori ha realizzato cinque goal in stagione, quattro dei quali proprio in Champions League tra settembre e ottobre, periodo in cui ha sostituito alla grande l'infortunato Osimhen: ora a fermarsi è lui, ma prossimamente ne sapremo certamente di più a riguardo.