Il Napoli vince, a Gattuso non basta: "Pensavamo di essere in gita, mi sono arrabbiato"

Rino Gattuso commenta la prova del Napoli contro il Rijeka: “Mi sono arrabbiato molto, rischio di lasciarci le penne”.

Seconda vittoria consecutiva in e primato a braccetto con AZ e in un Gruppo F quanto mai equilibrato. Il era chiamato a vincere sul campo del Rijeka e alla fine ha compiuto la sua missione, anche se la partita è stata probabilmente più complicata di quanto in molti si potessero aspettare.

Sotto a causa dopo una rete in apertura da Muric, i partenopei sono riusciti ad imporsi in rimonta grazie alla marcatura di Demme e di un autogol di Braut.

Rino Gattuso, nel commentare la prova della sua squadra dopo il triplice fischio finale ai microfoni di Sky, si è detto deluso dall’approccio iniziale dei suoi uomini.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

“Non esisto partite facili e la Real Sociedad ha segnato solo al 93’ contro il Rijeka. Sapevano che ci avrebbero aspettati per poi ripartire subito in verticale, ma nei primi 35’ ne abbiamo combinate di tutti i tipi. Pensavamo di essere venuti qui in gita e a fine primo tempo mi sono arrabbiato molto. Abbiamo rischiato tanto ed io non voglio questi errori di approccio alla partita. Queste sono cose che non possiamo permetterci”.

Il Napoli è incappato in diversi alti e bassi in questo inizio di stagione.

“Andiamo avanti così dall’anno scorso, dobbiamo crescere. Oggi nella prima mezz’ora non abbiamo preso una seconda palla, ci siamo fatti sorprendere anche se sapevamo che loro sarebbero solo ripartiti. Oggi è andata bene, ma così non è facile. Nella ripresa poi abbiamo fatto bene e creato molto, ma io voglio vedere tutti i 90’ così”.

Gattuso si è fatto sentire moltissimo nell’intervallo.