Napoli e Fiorentina su Salisu: asta con le big inglesi e spagnole per il talento del Valladolid

Non solo le big di Spagna e Inghilterra: su Mohammed Salisu sono piombate anche Fiorentina e soprattutto Napoli, pronte a pagare la clausola.

Mentre la studia il modo di ripartire le società lavorano anche sul fronte calciomercato in cerca di occasioni e talenti a basso costo, affari che inevitabilmente occuperanno la maggior parte di un mercato ridimensionato dalla situazione di emergenza.

Su questa scia il 'Mundo Deportivo' riporta l'interesse della e soprattutto del nei confronti di Mohammed Salisu, giovane difensore del Valladolid già finito nel mirino delle grandi d'Europa e con un prezzo ancora del tutto contenuto.

Non sarà facile dunque mettere le mani sul talento ghanese classe '99, che dopo le prime apparizioni in ha già scatenato l'interesse dell' di Simeone e del .

Altre squadre

Le giocate del giovane crack di Accra sono arrivate però anche in , dove l' , il e il nuovo ambizioso sono a caccia di un nuovo centrale.

La clausola di rescissione è ancora fissata a 12 milioni di euro: un prezzo raggiungibile per molte squadre, che probabilmente daranno via a una vera e propria asta per convincere il giovane africano a sbarcare in un palcoscenico più prestigioso.