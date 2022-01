Napoli-Fiorentina dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Fiorentina

• Data: giovedì 13 gennaio 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: Italia Uno

• Streaming: Mediaset Infinity

Il Napoli fa il proprio debutto stagionale in Coppa Italia. Gli azzurri, negli ottavi di finale della competizione, affrontano la Fiorentina in partita secca.

I viola, entrati in gioco al primo turno, si sono guadagnati l'approdo agli ottavi di Coppa Italia eliminando in ordine il Cosenza (vittoria per 4-0) e Benevento (successo per 2-1). Il Napoli, come detto, invece esordisce nel match da 'dentro o fuori' contro la Fiorentina in virtù del miglior piazzamento in campionato della passata stagione che ha consentito alla squadra partenopea di iniziare il cammino dagli ottavi.

La vincente di Napoli-Fiorentina, ai quarti affronterà una tra Atalanta o Venezia: in caso di parità al 90' tra le squadre di Spalletti e Italiano, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.

Tutto su Napoli-Fiorentina di Coppa Italia: le formazioni e dove poter vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-FIORENTINA

Napoli-Fiorentina si gioca giovedì 13 gennaio 2022 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio della partita alle ore 18:00.

La data e l'orario, originariamente mercoledì 12 gennaio alle 17:30, hanno subito modifica in seguito al rinvio di Torino-Fiorentina di Serie A da domenica 9 gennaio a lunedì 10 gennaio causa emergenza Covid nel calcio.

DOVE VEDERE NAPOLI-FIORENTINA IN TV

L'ottavo di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina è un'esclusiva Mediaset: diretta tv su Italia Uno.

NAPOLI-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Fiorentina sarà visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, scaricando l'app su smart tv, smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di Mediaset Play tramite PC o notebook.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso la diretta testuale di GOAL potrete restare aggiornati su Napoli-Fiorentina: prepartita, formazioni ufficiali e azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FIORENTINA

Immaginabile qualche variazione di uomini legata ai tanti impegni per entrambe le squadre: Zanoli e Tuanzebe scaldano i motori nel Napoli, dove Fabian Ruiz potrebbe partire titolare per mettere minuti nelle gambe. Petagna guiderà l'attacco.

Nella Fiorentina scalpitano i due colpi di gennaio Ikone e Piatek, a centrocampo possibile maglia dal primo minuto per Maleh e Castrovilli, turnover in difesa. Tra i pali Dragowski.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Maleh, Pulgar, Castrovilli; Ikone, Piatek, Saponara. All. Italiano.