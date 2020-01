Napoli-Fiorentina, è duello di mercato per Amrabat: Giuntoli non demorde

Il Napoli risponde al sorpasso della Fiorentina su Amrabat: Giuntoli pensa di poter ancora convincere il marocchino a sposare la causa partenopea.

Sabato sera il affronterà la sul campo del 'San Paolo': la Viola si presenterà forte della sorprendente qualificazione ai quarti di Coppa , ottenuta in inferiorità numerica contro l' di un furioso Gasperini.

Il duello con i toscani, però, non andrà in scena solamente sul prato del 'San Paolo': come riporta la 'Gazzetta dello Sport', infatti, il Napoli è pronto a rispondere all'inserimento della Fiorentina su Amrabat dei giorni scorsi. Il centrocampista marocchino, che sembrava ormai destinato a vestire l'azzurro nella prossima stagione, sarebbe propenso ad optare verso la proposta ricevuta dalla società toscana.

Nonostante l'intromissione della Viola, Giuntoli è ancora convinto di poter mettere le mani su Amrabat: sempre secondo la 'Gazzetta', il diesse del Napoli avrebbe già raggiunto un accordo con l'Hellas che prevede lo sbarco sotto al Vesuvio sia del marocchino che di Rrahmani. Il difensore kosovaro sembra essere ormai il primo colpo del Napoli in vista della prossima stagione.

Gli arrivi di Demme e Lobotka non precluderanno l'arrivo di altri giocatori a centrocampo per la prossima stagione, con Amrabat che rimane un obiettivo forte per il club campano. Giuntoli, intanto, monitora anche la situazione di Kostas Tsimikas dell' per la fascia del Napoli.