Napoli, è fatta per Bereszynski: venerdì le visite mediche

Il polacco lascia la Sampdoria in prestito con diritto di riscatto: a Genova va, in prestito secco, Zanoli.

Dopo la pesante sconfitta patita a San Siro, il Napoli prova a consolarsi col mercato in entrata: è praticamente fatta per l'ingaggio di Bartosz Bereszynski, terzino proveniente dalla Sampdoria.

Come riportato da 'Sky Sport', il polacco sosterrà le visite mediche nella giornata di venerdì: operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto, con Alessandro Zanoli a fare il percorso inverso.

Il giovane terzino rinnoverà il contratto in scadenza a giugno coi partenopei e volerà a Genova in prestito secco fino al termine della stagione. Contestualmente, il portiere Nikita Contini torna all'ombra del Vesuvio proprio dalla Sampdoria, dove si trovava in prestito.

Al suo posto, i blucerchiati hanno scelto Igor Vekic, estremo difensore sloveno del Paços Ferreira: anche questo affare vedrà la luce con la formula del prestito con diritto di riscatto.