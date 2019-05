Napoli, Diawara verrà ceduto: per sostituirlo è pronto Almendra del Boca Juniors

Diawara alla fine della sua esperienza con il Napoli: a prendere il suo posto dovrebbe essere Almendra del Boca Juniors.

Nella stagione 2018-2019 del non c'è stato molto spazio per Amadou Diawara, che prendendo in considerazione tutte le competizioni ha collezionato un totale di 19 presenze (solamente 8 da titolare in campionato).

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la società partenopea ha preso la decisioni di cedere il ragazzo (out da due mesi), facendolo magari rientrare nell'operazione che potrebbe portare Veretout in Campania.

A prescindere dal francese a prendere il posto di Diawara (contratto in scadenza nel giugno del 2021) dovrebbe essere il 19anne del Boca Juniors Augustin Almendra. Nonostante la clausola rescissoria di 20 milioni di euro, Giuntoli è convinto che l'affare si possa concludere sui 10 milioni di euro, ai quali aggiungere una serie di bonus legati ai risultati della squadra ed alle presenze del ragazzo.

Gli osservatori di Almendra parlano di un giocatore tecnico, molto dotato fisicamente e forte nel gioco aereo. Nei suoi confronti si sono mossi anche i francesi del , ma Giuntoli al momento sembra avere un margine di vantaggio che gli consente di valutare con calma la situazione.