Napoli-Crotone, le formazioni ufficiali: Mertens con Osimhen per Gattuso

Gattuso schiera Mertens nel trio alle spalle di Osimhen, Cosmi risponde con l'ex Ounas a fianco di Simy in avanti.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Crotone

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Ounas, Simy.

Napoli in campo in casa contro il Crotone, nella sfida valida per la 29^ giornata di Serie A che torna dopo la pausa per le Nazionali.

Gattuso recupera all'ultimo momento Mertens, reduce da un infortunio rimediato in Nazionale. Il belga gioca del terzetto alle spalle di Osimhen, completato da Politano e Insigne. Out Ospina tra i pali, al suo posto gioca Meret. Difesa affidata a Maksimovic e Manolas, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. Fabian Ruiz e Bakayoko in mediana.

Cosmi risponde con il 3-5-2, con il trio Djidji-Golemic-Luperto davanti a Cordaz. Rispoli e Molina occupano le corsie esterne, in un centrocampo in cui figurano anche Messias, Benali e Zanellato. In avanti Simy è supportato dall'ex di giornata Ounas, che ha iniziato la stagione proprio nelle file del Napoli.