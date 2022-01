Il Napoli mette a segno il colpo a sinistra: opzionato Olivera per giugno

Il Napoli potrebbe aver finalmente individuato, al termine di una lunga ricerca, il terzino al quale affidare la fascia sinistra in futuro.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, il club partenopeo ha opzionato Mathias Olivera, terzino uruguaiano classe 1997 che milita nel Getafe.

La trattativa può considerarsi ad un passo dalla sua conclusione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, il tutto per un’operazione da circa undici milioni di euro.

La volontà del Getafe è quella di non far partire il giocatore nel corso di questa sessione di calciomercato, ma il Napoli farà comunque un tentativo per metterlo subito a disposizione di Luciano Spalletti.

Qualora non dovesse arrivare l’immediata fumata bianca, l’approdo in Italia di Olivera verrebbe rimandato a giugno.