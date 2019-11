Napoli nel caos: i giocatori interrompono il ritiro, è ammutinamento

Dopo Napoli-Salisburgo i giocatori azzurri si sono diretti verso le rispettive abitazioni, interrompendo il ritiro imposto dalla società.

Il pareggio contro il non ha permesso al di festeggiare la qualificazione agli ottavi di con due turni d'anticipo, impresa che avrebbe dato maggiore fiducia dopo i risultati negativi raccolti in campionato che hanno fatto slittare la squadra fino al settimo posto.

Ma l'1-1 del 'San Paolo' è l'ultimo dei problemi in casa azzurra: prima del match, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva annunciato il ritiro per la squadra fino a domenica, giorno successivo alla sfida al , soluzione non gradita dalla squadra e da Carlo Ancelotti.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', un intervento del patron nello spogliatoio al termine della partita di ieri sera non sarebbe piaciuto ai giocatori, tornati alle rispettive abitazioni e non a Castelvolturno, sede del ritiro, come fatto invece da Ancelotti che non ha parlato alla stampa insieme a Llorente.

Un vero e proprio ammutinamento insomma, avallato dallo stesso tecnico e figlio di una decisione considerata non legittima: Insigne e compagni avrebbero contattato i loro legali, ritenendo tale imposizione non consentita dal regolamento.

Da parte del club un silenzio assordante in una vicenda che rischia di avere ripercussioni gravissime sulla stagione a livello emotivo: ad oggi non è nemmeno da escludere che Ancelotti compia un gesto clamoroso come l'addio, possibile conseguenza di un rapporto giunto ai minimi termini.