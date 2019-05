Napoli, col Cagliari c'è un secondo posto da blindare: Insigne si candida

Vincendo contro il Cagliari, il Napoli si metterebbe in tasca la seconda piazza finale. La squadra di Maran, invece, è praticamente già salva.

Obiettivo: chiudere nel modo giusto, corretto, una stagione a due facce. E blindare definitivamente il secondo posto, quasi in cassaforte dopo il pareggio dell' a Udine. Così si presenta il al match col , posticipo che chiuderà la domenica di .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Né l'una né l'altra hanno più obiettivi davvero concreti: il Napoli è già in da una settimana, nonostante l'amarezza di essere stato 'ripagato' dalla contestazione di e dalla maglia rilanciata a Callejon; il Cagliari, invece, attende solo l'ufficialità per festeggiare un'altra salvezza, considerando il largo vantaggio sull' terzultimo nonostante il successo dei toscani sulla .

Per questo la gara del San Paolo potrebbe rivelarsi aperta, combattuta, senza troppi pensieri di classifica e con la sola voglia di giocare a calcio. Anche se l'impianto partenopeo, come spesso è accaduto in stagione, si preannuncia tutt'altro che pieno.

Per quanto riguarda la formazione del Napoli, in attacco potrebbe rivedersi Insigne, tornato nei giorni scorsi ad allenarsi coi compagni e subito titolare con Milik. In mezzo al campo riecco Allan, Fabian invece va verso la panchina. Hysaj e Ghoulam dovrebbero essere i due terzini, mentre Albiol, rientrato nel finale del match di Frosinone, si candida a riformare la coppia centrale col 'gemello' Koulibaly.

Nel Cagliari Maran, gratificato in settimana dal rinnovo del proprio contratto fino al 2022, ritrova João Pedro, vittima di qualche problema fisico nei giorni scorsi, e pure Birsa: il loro impiego è però da valutare. Qualche ballottaggio per i sardi: Srna sfida Cacciatore sulla fascia destra, Bradaric se la vede con Cigarini nel ruolo di regista.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Insigne, Milik.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Luca Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.