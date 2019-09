Napoli, Bruscolotti contro il Lecce: "Devono retrocedere"

Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore del primo Napoli scudettato, sui prezzi per la trasferta di Lecce: "Assurdi 50 euro per il Settore Ospiti".

Giuseppe Bruscolotti, vincitore con il del primo storico Scudetto nella stagione 1986/87, non ha apprezzato il prezzo dei biglietti per il settore ospiti fissato dal per la partita contro i partenopei, in programma domenica 22 settembre alle ore 15.

Intervistato dalla trasmissione 'Tifosi Napoletani', il suo commento è stato molto duro.

"Come se dicessero non venite. E noi dovremmo tifare Sud? Devono retrocedere. Assurdi 50 euro per il Settore Ospiti".

Parole che non faranno piacere al Lecce del presidente Sticchi Damiani e che faranno certamente discutere, in un dibattito sempre più frequente sui prezzi, talvolta esagerati, per i tifosi ospiti.