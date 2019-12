Napoli-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli sfida in casa il Bologna nella 14ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti prova a lasciarsi alle spalle il periodo negativo e cerca i 3 punti nella sfida casalinga contro il di Sinisa Mihajlovic, valevole per la 14ª giornata di . I partenopei occupano attualmente il 7° posto in classifica con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano in 15ª posizione assieme al a quota 13 punti, con un cammino di 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Nei 60 precedenti disputati in Serie A fra le due squadre in casa dei campani, i partenopei conducono con 28 vittorie, 23 pareggi e 9 affermazioni dei rossoblù.

Al San Paolo si affrontano due squadre in difficoltà: i partenopei non trovano il successo in campionato da 5 partite, con un andamento di 4 pareggi e una sconfitta, ma anche i rossoblù non possono sorridere, avendo vinto appena una delle ultime 10 partite nel torneo (3 i pareggi e ben 6 le sconfitte) e perso le ultime 4 partite giocate fuori casa.

Il polacco Arkadiusz Milik, attualmente ai box per infortunio, è il miglior marcatore degli azzurri con 5 reti, l'argentino Rodrigo Palacio è invece il giocatore più prolifico dei rossoblù con un bottino di 4 goal. Il belga Dries Mertens, inoltre, ha nel Bologna la sua vittima preferita in Serie A, avendo rifilato agli emiliani ben 11 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-BOLOGNA

Napoli-Bologna si disputerà il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 121° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

La sfida Napoli-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà coadiuvato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale tifosi e appassionati potranno vedere gli highlights e seguire le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno seguire Napoli-Bologna anche in diretta sia sui loro dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti proposti, consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Ancelotti ritrova a disposizione Insigne dopo il problema al gomito: probabile un suo impiego da punta accanto a Mertens, con l'utilizzo di Zielinski a sinistra a centrocampo. Callejón sarà l'ala destra, mentre in mezzo Elmas rileverà Allan, vittima di una contusione al costato, e farà coppia con Fabian Ruiz. Fra i pali ci sarà sempre Meret, in difesa Manolas e Koulibaly formeranno la coppia centrale, mentre Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due esterni bassi. Ancora indisponibile, oltre al lungodegente Malcuit, il polacco Arkadiusz Milik.

Mihajlovic punterà su Palacio come centravanti. Nuovamente a disposizione, superati i suoi problemi fisici, anche Destro. Sulla trequarti, vista l'indisponibilità di Soriano, potrebbe essere avanzato Dzemaili, preferito a Svanberg accanto ad Orsolini e Sansone. In mediana spazio a Poli accanto a Medel. Ancora k.o. Dijks, in difesa a sinistra potrebbe agire Denswil, con Tomiyasu a destra e al centro la coppia centrale composta da Bani e Danilo.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.