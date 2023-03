Napoli-Atalanta, esordio di Gollini con i partenopei: prende il posto in extremis di Meret

A differenza di quanto annunciato con le formazioni ufficiali, è Gollini a difendere la porta del Napoli contro l’Atalanta.

Esordio a sorpresa per Pierluigi Gollini con la maglia del Napoli. Il portiere, arrivato nel corso della sessione invernale di calciomercato dalla Fiorentina, è infatti uno dei protagonisti della sfida valida per il ventiseiesimo turno di Serie A che al Maradona vede i partenopei affrontare l’Atalanta.

Tra i pali avrebbe dovuto giocare, come di consueto, Alex Meret, ma il primo portiere del Napoli, nel corso del riscaldamento, ha avvertito un riacutizzarsi di un dolore al polso.

Sebbene fosse stato dunque annunciato nell’undici titolare, si è deciso all’ultimo momento per una sostituzione.

Per Gollini si tratta di un esordio al ‘Maradona’ che arriva tra l’altro in una partita particolare. Per ben cinque stagioni ha infatti vestito la maglia dell’Atalanta, club al quale è legato ancora contrattualmente (è approdato al Napoli in prestito con diritto di riscatto).

Tra l’altro, proprio la sua partenza da Bergamo non è stata priva di polemiche, tanto che nel giorno della sua presentazione alla Fiorentina, il club nel quale ha militato nella prima parte di stagione, ha usato parole molto dure che, a detta di molti, erano riferite a Gian Piero Gasperini.

“Non ho lasciato l’Atalanta per motivi tecnici, avevo problemi di altra natura con una persona”.

Per Gollini si tratta della decima presenza stagionale dopo quelle di inizio stagione con la maglia della Fiorentina (tre in campionato, una in Coppa Italia e cinque in Conference League”.