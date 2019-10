Napoli-Atalanta, Allan infortunato: problema al ginocchio

Dopo appena dieci minuti, il Napoli è stato costretto a rinunciare ad Allan per un colpo subito al ginocchio: al suo posto Zielinski.

Continua il periodo no per il che, dopo il brutto infortunio subito a Ferrara da Malcuit, perde Allan per infortunio dopo appena 10' dal fischio d'inizio della partita contro l' . Il brasiliano è stato costretto a lasciare il campo con l'ausilio dello staff medico partenopeo, al suo posto è subentrato Zielinski.

Nel tentativo di recuperare un pallone a Gosens il ginocchio di Allan ha subito una brutta torsione ed è apparso immediatamente molto dolorante. Ancelotti, quindi, è dovuto subito intervenire con un cambio per sostituire il mediano brasiliano ed ha optato per il dinamismo di Zielinski. La squadra di casa non ci ha messo molto a ritrovare le misure dopo il cambio forzato e al 16' è passata in vantaggio con Maksimovic che ha concluso una bellissima azione corale.

Allan, nel frattempo, è stato portato direttamente negli spogliatoi senza passare dalla panchina e probabilmente verrà trasportato all'ospedale dove verrà immediatamente sottoposto ad esami strumentali.

