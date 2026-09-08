Napoli-Arsenal, anteprima di UEFA Champions League: tutto quello che c’è da sapere

SSC Napoli-Arsenal: dettagli della partita

Champions League - Game Week 1 9 set 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

SSC Napoli e Arsenal scenderanno in campo il 9 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Big match europeo sotto le luci di Napoli

L'SSC Napoli torna in casa per ospitare l'Arsenal, gigante del calcio inglese, allo Stadio Diego Armando Maradona e aprire il proprio cammino nella fase campionato della UEFA Champions League. Dopo una dolorosa sconfitta in campionato nel fine settimana, i Partenopei puntano a sfruttare il calore del proprio pubblico per ripartire e conquistare punti pesanti fin da subito. Per l'Arsenal, arrivare in Italia con un percorso netto in campionato alle spalle rappresenta un'occasione d'oro per imporsi come candidata del gruppo fin dal fischio d'inizio.

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Il finale da brividi dei Partenopei a San Siro

L'SSC Napoli arriva alla serata di mercoledì con l'obiettivo di sistemare le crepe difensive dopo aver subito una drammatica sconfitta per 3-2 sul campo dell'Inter in Serie A alla 3ª giornata, il 5 settembre. Dopo un primo tempo senza reti, Matteo Politano e Rasmus Højlund hanno segnato a inizio ripresa, consegnando al Napoli un netto vantaggio di 2-0. Tuttavia, l'Inter ha risposto con tre gol senza replica, coronati dalla rete decisiva al 90' di Lautaro Martínez, lasciando la squadra di Massimiliano Allegri a mani vuote e desiderosa di ritrovare compattezza strutturale.

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Havertz e Ødegaard guidano la rimonta dell'Arsenal nel derby

L'Arsenal arriva a Napoli con il massimo dello slancio dopo aver strappato una spettacolare vittoria per 2-1 contro i rivali londinesi del Chelsea all'Emirates Stadium, in Premier League alla 3ª giornata, il 6 settembre. Sotto dopo appena due minuti, la squadra di Mikel Arteta ha reagito con il pareggio di Kai Havertz prima che il capitano Martin Ødegaard firmasse il gol vittoria poco dopo l'intervallo. Il successo porta a tre vittorie consecutive il perfetto avvio stagionale interno dell'Arsenal, mostrando la solidità e la maturità tattica necessarie per le dure notti europee.

La posta in palio allo Stadio Diego Armando Maradona: test europeo ad alta pressione

Le sfide tra queste due squadre mettono di fronte filosofie tattiche contrastanti, con l'impostazione diretta e di contropiede del Napoli a sfidare il controllo metodico del possesso palla dell'Arsenal. Il duello fisico tra Rasmus Højlund e Gabriel Magalhães sarà uno dei temi principali, mentre la coppia di centrocampo dell'Arsenal formata da Declan Rice e Martin Ødegaard cercherà di dettare il ritmo contro Stanislav Lobotka. Con equilibri sottilissimi a determinare il cammino nel formato allargato della Champions League, la sfida di mercoledì promette grande intensità fin dal calcio d'inizio.

Probabili formazioni

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Santos

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Notizie sulle squadre e rose

Massimiliano Allegri sarà alla guida del Napoli per questa partita, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche e non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Gli aggiornamenti verranno aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio, quando il club fornirà notizie ufficiali sulla rosa.

Mikel Arteta presenta il suo Arsenal con informazioni confermate altrettanto limitate al momento. Non sono stati ufficialmente segnalati infortuni o squalifiche e non è stato diffuso alcun undici previsto. Ulteriori notizie sulla squadra sono attese prima della partita.

Stato di forma

Il Napoli si presenta a questo appuntamento con un bilancio di V-V-P-V-S nelle ultime cinque uscite, anche se due di quei successi sono arrivati in amichevoli precampionato. Il risultato più recente è stata una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Como in Serie A il 30 agosto, arrivata dopo il positivo successo esterno per 2-0 sul campo del Genoa della settimana precedente. Nelle cinque partite, il Napoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti sette, con il 6-2 ottenuto in precampionato contro l'Aris Salonicco come risultato più significativo dal punto di vista della produzione offensiva.

L'Arsenal arriva con cinque vittorie su cinque in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato l'1-0 sul campo dell'Aston Villa in Premier League il 31 agosto, e la squadra non ha ancora lasciato punti per strada dall'inizio della stagione. L'Arsenal ha segnato 10 gol in queste cinque partite e ne ha subito soltanto uno, mantenendo un rendimento difensivo di alto livello per tutto il periodo. Due porte inviolate consecutive nelle gare ufficiali sottolineano la solidità che Arteta ha costruito in difesa.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste squadre risale all'Europa League del 18 aprile 2019, quando l'Arsenal vinse 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona centrando la qualificazione. L'Arsenal vinse entrambe le gare di quel confronto, dopo aver battuto il Napoli 2-0 all'Emirates una settimana prima. I due club si affrontarono anche nella fase a gironi della Champions League nel 2013, con entrambe le squadre di casa vincitrici per 2-0 nelle rispettive partite. Nei cinque precedenti registrati, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie, con un match terminato in pareggio.