Napoli, Ancelotti: "La nostra classifica piange un po’"

Ancelotti analizza il pareggio del Napoli contro il Torino, anche in ottica Inter-Juventus: "Il risultato di stasera non cambia niente per la lotta".

Fermato sullo 0-0 dal , il si deve arrendere a un mezzo passo falso che rischia di far perdere agli azzurri ulteriori punti dalla vetta della classifica. Impegnate nel Derby d' , una tra e questa sera potrebbe infatti allungare sui partenopei.

Uno scenario che Carlo Ancelotti ha commentato nel post-gara ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Noi vogliamo lottare per lo scudetto, il risultato di stasera non cambia niente per la lotta. Stasera si gioca una grande sfida ma la nostra classifica piange un po’, credo manchino i tre punti che dovevamo prenderci contro il . Il calcio è molto strano, fino a una settimana fa si parlava della difesa che prendeva troppi goal, ora invece si parla dell’attacco. Dobbiamo trovare equilibrio".

Parlando della partita del suo Napoli, il tecnico emiliano ha analizzato cosa non ha funzionato.

"È stata sufficiente la gara di oggi ma è mancata un po’ di efficacia in avanti. Ho visto timidezza nel cercare di proporre situazioni pericolose e quando bisognava concretizzare. Non ci sono stati dei cali di tensione. A inizio anno eravamo molto forti davanti e soffrivamo dietro. Ora le cose si sono invertite ma oggi ci è mancata un po’ di pericolosità. Bisogna tornare a essere efficaci come nelle gare precedenti. L'unico goal da azione in quattro gare è arrivato contro il Cagliari".

Una battuta anche sulla gara di Hirving Lozano