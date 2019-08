Napoli, Ancelotti annuncia: "Lozano è pronto, per Icardi nessun rimpianto"

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli: "Lozano si è allenato bene con il PSV, è in ottime condizioni".

Sabato sera all'Allianz Stadium arriverà il primo vero big match del campionato di : la di Maurizio Sarri ospiterà il di Carlo Ancelotti. Sarà un'ottima prova per testare il livello delle due squadre.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa quest'oggi, per presentare la sfida e per fare anche il punto sul calciomercato.

"Sta arrivando Llorente? Io non so niente, in questo momento non mi può interessare il calciomercato. Se dovesse arrivare sarò contento, visto che ha caratteristiche differenti dai giocatori presenti in rosa. Rimpianti per Mauro Icardi? Nessun rimpianto".

Già ufficiale il colpo Lozano, con il messicano che potrebbe essere la vera sorpresa del big match dello Stadium:

"Lozano è arrivato in ottime condizioni dal , visto che ha cominciato presto la preparazione, con i preliminari di da dover affrontare. È pronto per giocare, ovviamente si deve ancora adattare a tutto".

Il giudizio dato al calciomercato dal tecnico di Reggiolo è complessivamente positivo:

"Io sono contento, tutto è andato nel verso giusto per quanto mi riguarda, ma speriamo di essere contentissimi".

Quanto alla designazione arbitrale del Signor Orsato, Ancelotti non si lamenta:

"Nessun problema per noi, ha esperienza per queste gare".

Infine alcune indicazioni di formazione, con Milik sicuro assente per il big match dello Stadium: