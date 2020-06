Napoli, Allan in partenza: idea Wendel per sostituirlo

Un altro brasiliano per sostituire l'ex Udinese, pronto ai saluti: il Napoli ha messo nel mirino il classe 1997 in forza allo Sporting Lisbona.

Ormai da gennaio in casa tira aria di rivoluzione. Chi partirà è ancora da definire, intanto di certi ci sono gli arrivi: Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani, Petagna. E, forse, un altro colpo a centrocampo.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' il nuovo obiettivo di Cristiano Giuntoli sarebbe Wendel, centrocampista brasiliano che gioca in , di proprietà dello Lisbona, classe 1997.

L'articolo prosegue qui sotto

Cresciuto nel Fluminense, è un centrocampista tecnicamente dotato, già nazionale brasiliano Under 23 - con le Olimpiadi nel mirino - che ha già ricoperto diverse posizioni in mediana. La richiesta dello Sporting per lui sarebbe di 10 milioni di euro. In stagione ha già collezionato 30 presenze tra campionato e coppe, segnando due goal.

Altre squadre

Nei piani del Napoli Wendel potrebbe essere l'erede di Allan: il brasiliano sembra ormai al passo d'addio e dalla sua cessione il Napoli vorrebbe accumulare un tesoretto importante, da reinvestire magari in Osimhen o altri profili.

Qualora dovesse invece partire Koulibaly, secondo il 'Corriere dello Sport' i partenopei potrebbero andare su German Pezzella, capitano della . Rivoluzione in atto.