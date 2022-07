Napoli-Adana Demirspor 2-2: doppio Lozano, i partenopei pareggiano in extremis

Si è chiusa sul risultato di parità l’amichevole che ha visto protagoniste il Napoli e l’Adana Demirspor. Di Lozano le reti azzurre.

Prima amichevole nel ritiro di Castel Di Sangro e primo pareggio per il Napoli. La compagine partenopea, nella sua terza uscita estiva dopo quelle con Bassa Anaunia e Perugia, ha impattato 2-2 con l’Adana Demirspor allenato da Vincenzo Montella.

Buona prestazione per gli uomini di Luciano Spalletti, che già al 3’ trovano la rete con un pallonetto di Osimhen. Il goal è di pregevole fattura, ma viene annullato per una posizione di fuorigioco.

Il Napoli tiene in mano con sicurezza il pallino del gioco e al 15’ va ad un passo dal’1-0 con Rrahmani che, da distanza ravvicinata, viene fermato lo dalla traversa.

Il primo tempo è un assolo azzurro e al 30’ è Politano, ottimamente servito da Anguissa, a calcare alto sulla traversa da buona posizione.

La ripresa si apre con la consueta girandola di cambi e tra i nuovi entrati ci sono anche Kvaratskhelia e Lozano che impiegano pochissimo tempo a ritagliarsi dei ruoli da autentici protagonisti.

L’esterno georgiano dà fin da subito la sensazione di essere in ottima serata e già al 48’, con una splendida giocata, offre a Di Lorenzo un pallone che il difensore scaglia con potenza verso la porta avversaria: il tiro viene deviato in calcio d’angolo.

Al 56’ il goal del vantaggio partenopeo: Kvaratskhelia riceve palla sulla sinistra, punta il diretto avversario e lascia partire un gran cross verso il palo più lontano dove puntuale all’appuntamento con il pallone c’è Lozano che in scivolata insacca per 1-0.

Un paio di minuti più tardi è Fabian Ruiz a provarci con un gran tiro da fuori, mentre al 71’ è ancora Kvaratskhelia a strappare applausi e ad andare vicino al raddoppio che gli viene negato solo dal portiere dell’Adana Ozbir.

Da questo momento in poi la partita cambia in maniera clamorosa. Al 73’ è Meret a compiere un fallo in area dopo un errore di Ostigard: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Mario Balotelli che spiazza il portiere azzurro.

Il Napoli prova a riportarsi in attacco alla ricerca del nuovo vantaggio, ma all’86’ viene assegnato un altro penalty alla compagine turca a seguito di un fallo di area di Olivera: sul dischetto questa volta va Sari che trafigge Meret per il 2-1.

Quando la partita sembrava ormai destinata a chiudersi con una sconfitta patita in rimonta il Napoli, in pieno recupero, ha trovato il definitivo 2-2 ancora con Lozano al 93’ a pochi istanti dal triplice fischio finale.

IL TABELLINO

NAPOLI-ADANA DEMIRSPOR 2-2

MARCATORI: 56’ Lozano (N), 74’ rig. Balotelli (A), 87’ rig. Sari (A), 93’ Lozano (N)

NAPOLI PT (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Demme, Gaetano; Politano, Elmas, Osimhen.

NAPOLI ST (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (22’ st Zerbin), Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (22’ st Olivera); Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Ambrosino, Kvaratskhelia.

ADANA DEMIRSPOR: Ozbir, Svensson (87' Manev), Samet, Tayyip, Rodriguez (87' Cokcalis), Ndiaye, Inler (63' Rakitskyi), Belhanda (46' Sari), Akintola, Assombalonga (46' Balotelli), Onyekuru.