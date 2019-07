Nandez al Cagliari, operazione ai dettagli: i sardi lo vogliono entro sabato

Il Cagliari prova l'accelerata decisiva per arrivare a Nandez: operazione da 18 milioni, i sardi lo vorrebbero già per l'amichevole contro il Leeds.

Ore decisive per l'acquisto di Nahitan Nandez da parte del . Presentato ieri Marko Rog, i sardi vogliono infatti chiudere in questa settimana anche l'operazione per portare il centrocampista uruguagio in rossoblù. Un affare da 18 milioni di euro più il mantenimento da parte degli argentini di una percentuale sulla futura rivendita.

La volontà del Cagliari sarebbe quella di avere il calciatore già per l'amichevole contro il in programma per sabato prossimo alle ore 20.30, come riportato da 'Sky Sport'.

Difficile però che Nandez possa essere disponibile, dato il desiderio da parte del centrocampista di avere qualche giorno di vacanza dopo che questa notte sarà impegnato con il Boca Juniors nella gara d'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores contro l'Athletico Paranaense a Curitiba, in .

Nandez scenderà infatti regolarmente in campo in quella che sarà una sfida molto importante per il cammino degli argentini nella coppa. Una partita che per l'uruguagio potrebbe essere con ogni probabilità l'ultima con la maglia del glorioso club di Buenos Aires.