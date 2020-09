Nainggolan, niente più prestiti: Conte potrebbe tenerlo all'Inter

L'Inter ha detto no alle richieste pervenute per il prestito di Radja Nainggolan: Conte potrebbe dare l'ok per la sua permanenza a Milano.

L'esito finale che non ti aspetti, almeno a giudicare dall'aria che si respirava nei mesi scorsi: Radja Nainggolan potrebbe restare all' , non da separato in casa ma come componente primario del progetto.

Non è un mistero che il belga piaccia al , dove ha giocato nell'ultima stagione: i sardi hanno chiesto un nuovo prestito ai nerazzurri che però, di cessione a titolo temporaneo, non vogliono proprio saperne.

Anche il , come riportato da 'Tuttosport', ha avanzato la stessa richiesta, prontamente rispedita al mittente: se dovrà essere addio, sarà soltanto a titolo definitivo e non con una soluzione diversa.

Eppure sta prendendo piede l'ipotesi di una nuova chance concessa a Nainggolan che domani inizierà ad allenarsi agli ordini di Antonio Conte nel raduno programmato ad Appiano Gentile.

Il tecnico salentino lo valuterà a dovere e, considerati gli antichi attestati di stima nei suoi confronti (lo voleva già ai tempi del ), potrebbe coinvolgerlo attivamente dal punto di vista tattico, inserendolo in un centrocampo che a breve potrà contare anche su Arturo Vidal.

Permanenza avvalorata anche dalle recenti dichiarazioni di Piero Ausilio che ha lasciato aperto più di uno spiraglio per il 'Ninja': sarà la volta buona per far sì che il feeling con i nerazzurri scatti definitivamente?