Vidal all'Inter, ci siamo: cileno atteso a Milano per metà settimana

L'Inter ha le mani su Arturo Vidal che sta per liberarsi dal Barcellona: il cileno dovrebbe sbarcare a Milano a metà della prossima settimana.

La sensazione di farcela è in aumento, la linea del traguardo più vicina: l' sta finalmente per accogliere Arturo Vidal, con tanto di fiocchetto da pacco regalo per Antonio Conte, primo estimatore del cileno fin dai tempi della .

La questione dei tempi verte tutta sull'accordo - ancora da raggiungere - tra il giocatore e il che lo lascerà libero dopo aver sciolto i nodi relativi alla buonuscita e ai premi non pagati.

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la giornata decisiva per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2021 dovrebbe essere quella di lunedì, proprio il giorno fissato dall'Inter per il raduno in quel di Appiano Gentile.

Altre squadre

Appuntamento a cui Vidal, per ovvi motivi, non sarà presente: potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni a metà della prossima settimana con il tanto atteso sbarco a Milano che darebbe inizio all'avventura nerazzurra. Per la gioia di Conte e dei tifosi.