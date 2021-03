Nainggolan contro Cristiano Ronaldo? Il belga smentisce: "Avete rotto"

Il centrocampista del Cagliari ha voluto spazzare via le false dichiarazioni attribuite nelle ultime ore: "Ho solo rispetto per lui".

Non si placano gli strascichi polemici post vittoria della Juventus a Cagliari. Sopratutto per i dubbi relativi al contatto tra Cragno e Cristiano Ronaldo nel primo tempo, per cui sembrava poter arrivare un rosso che il direttore di gara ha invece deciso di limitare, rifilando al lusitano il giallo.

Relativamente alla gara, ma non a tale episodio, ha parlato anche Radja Nainggolan. Il centrocampista del Cagliari ha dovuto replicare su Instagram ad una sua presunta dichiarazione che ha cominciato a girare sui social, prima di essere smentita dallo stesso ex Inter.

In questa, infatti, Nainggolan evidenziava come Cristiano Ronaldo avesse deluso in Champions, costretto a guardare l'Europa sul divano alla pari del Cagliari, battuto dalla tripletta del portoghese:

"Se Ronaldo ha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quartultima in classifica, che in 27 partite ha subito 46 goal, contento lui. Peccato che quei gol doveva segnarli in Champions martedì e ora i quarti li guarderà sul divano come me".

Una dichiarazione inventata, come ha evidenziato Nainggolan in maniera rabbiosa su Instagram:

"Allora, dove iniziare? Ora la gente mette il mio nome ed è come se avessi fatto io certe dichiarazioni? Trovate per favore dove ho rilasciato queste dichiarazioni. Avete rotto il cazzo. Punto 2: come faccio a parlare così come se fossi contento che con il Cagliari abbiamo preso così tanti goal e contento della posizione in classifica. Per favore basta con queste cagate. E poi per un campione come lui ho solo rispetto. Quindi basta chiacchiere da bar. Basta che uno metta tra virgolette il mio nome e per forza quella frase è uscita dalla mia bocca?".

Fake news, ancora una volta. Semplicemente.